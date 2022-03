Au tribunal : les pompiers agressés à Elbeuf après une crise d'asthme

Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2010, une jeune Elbeuvienne, en pleine crise d’asthme, peine à respirer. Les pompiers, appelés, se déplacent dans le quartier. Ils demandent à un voisin s’il connaît la jeune femme. Réponse négative. Finalement, la brigade localise la malade qui est à sa fenêtre, au 3e étage. Ils montent. Ledit voisin les attend sur le pas de la porte : il s’agit du concubin de la jeune femme.



Violences

L’intervention des pompiers s’avère alors difficile. Le conjoint les importune. “Vas-y ! Qu’est ce que t’as ? T’es chez moi”, lance-t-il. “Ce n’est pas la peine. On a plus besoin de vous ! Partez !”

Une mêlée s’ensuit. Tandis que les pompiers tentent de le maîtriser, l'homme se débat. Un des pompiers reçoit un coup de poing. Le conjoint se réfugie dans la cuisine. Les secouristes se retirent et appellent les policiers. A leur arrivée, les forces de l’ordre doivent négocier avec lui afin de pouvoir faire sortir l'asthmatique. Le conjoint, interpellé, conteste insultes et violences. “Quand le pompier a essayé de me maîtriser, je lui ai peut-être donné un coup. J’avais un peu bu, j’étais un peu chaud”, explique-t-il au juge.

Le 18 juillet, le prévenu a été condamné en son absence par le tribunal correctionnel de Rouen à un an de prison.

Marianne Sigo