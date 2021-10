Covid-19. Orne : le port du masque de nouveau obligatoire dans tout le département 

En raison de l'accélération inquiétante de l'épidémie, la préfecture de l'Orne a annoncé mercredi 16 décembre, l'obligatoire de port du masque dans toutes les communes du département. L'Orne a désormais le plus fort taux d'incidence (189 pour 100 000 habitants) et d'hospitalisation de Normandie. L'obligation ne concerne pas les enfants de moins de 11 ans et les personnes en situation de handicap. Des contrôles de sécurité renforcés du respect des mesures barrières seront effectués.