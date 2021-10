Musique. Les falaises d'Étretat, stars des clips de rap français

Depuis quelques années, beaucoup de rappeurs font un crochet par la Normandie pour réaliser leurs clips. En 2016, Booba et Christine and the Queens avaient garé leurs Mercedes sur la plage de Trouville. Un an plus tard, SCH tournait Mac 11 à Villerville, mais, en Normandie, the place to be, c'est Étretat. Hamza, Lous and the Yakuza, 4KEUS... Ils ont tous déposé leurs valises dans la station balnéaire et, pour certains, ce pèlerinage en terre normande a été un tournant dans leurs carrières.

4KEUS a signé leur premier hit avec O'KCLH. Le clip, réalisé par le Normand Basile Monnot, cumule près de 120 millions de vues. C'est aussi au bord des falaises de calcaire qu'Hamza a clippé Life, son plus gros succès.