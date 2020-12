Caen. Mémorial : les finales du concours des plaidoiries reportées à mars

Les finales des concours de plaidoiries des lycéens, élèves avocats et avocat qui devaient se tenir les 29, 30 et 31 janvier 2021 sont reportées aux 19, 20 et 21 mars 2021 au vu de la situation sanitaire et des incertitudes au niveau du calendrier. "Les trois finales se dérouleront au Mémorial de Caen, sans public, mais seront accessibles à tous grâce à la retransmission en direct sur le site internet du Mémorial", indique le musée dans un communiqué. La finale du concours de plaidoiries aura lieu le vendredi 19 mars pour les lycéens, le samedi 20 mars pour les élèves avocats, puis le dimanche 21 mars pour les avocats.

Pratique. https://www.memorial-caen.fr/