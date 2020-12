France-Monde. Climat : 5 ans aprèsl'accord de Paris, oùen est-on réellement ?

La controverse va durer jusqu'en 2022. Elle a surgi le 14 décembre, quand Emmanuel Macron a annoncé aux citoyens membres de la “convention climat” – 130 sur 150, vingt d'entre eux ayant refusé l'invitation – la tenue d'un référendum qui inscrirait dans la Constitution un devoir pour la République : garantir le climat, la biodiversité et l'environnement.

Aussitôt les citoyens auditeurs se sont divisés. Pour les uns, ce référendum n'est qu'une dérobade diluant dans l'abstrait les propositions concrètes de la convention, que l'Elysée n'a pas l'intention de mettre en œuvre... Pour d'autres, au contraire, “toutes nos propositions sont contenues dans la question qui sera posée aux Français”.

Même perplexité dans la classe politique. Pour lancer un référendum il faut l'approbation successive des deux assemblées puis du Congrès. La droite sénatoriale osera-t-elle empêcher que l'on pose aux Français une question aussi consensuelle ? La gauche et les Verts, qui réclamaient un référendum sur le climat, se sentiront-ils obligés d'accepter celui-là, et de dire ainsi une sorte de “oui à Macron” peu de mois avant la présidentielle ?

De son côté, l'Elysée présente son référendum comme une réponse positive aux appels de l'ONU. Car depuis cinq ans, les engagements verbaux pris avec solennité par les Etats lors de la COP 21 n'ont pas été sérieusement suivis d'effet...

“La guerre à la nature”

“Le monde n'est absolument pas sur la bonne trajectoire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris”, avertit le Programme des Nations-Unies pour l'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre ont bondi de 5 %, atteignant un record en 2019. Et cette escalade risque d'être relancée en 2021, avec le retour escompté d'une croissance encore basée sur le charbon, le pétrole et le gaz. En attendant, 2020 est l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrée, les deux autres étant 2016 et 2019 ! Les premiers résultats sont déjà là : fonte accélérée des glaciers, de la banquise et de la calotte polaire ; élévation du niveau de la mer et menaces d'ici trente ans pour les littoraux ; multiplication et amplification des ouragans et des cyclones, des incendies et des inondations... Sans compter les sécheresses, les maladies des arbres, etc : “La production agricole est extrêmement sensible aux conditions climatiques”, souligne le dernier rapport de la FAO. La fertilité des mers l'est aussi, atteinte par la dégradation du milieu marin... Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutteres, notre système économique “fait la guerre à la nature et c'est suicidaire”, car la nature “rend coup pour coup avec une fureur de plus en plus grande”.

Réorienter l'économie

Que faire ? On connaît en principe les remèdes : ils sont décrits depuis des années par les climatologues, les agronomes, les océanographes, les urbanistes. Et par des économistes. Mais ce sont des remèdes difficiles pour nos sociétés de consommation. Ils supposent une réorientation de l'économie, et elle exigerait une volonté concrète qui tarde de la part des décideurs politiques et financiers…

Si les “solutions non carbonées” se sont développées depuis 2015, les énergies fossiles progressent : la production de charbon, pétrole et gaz augmentera de 2 % par an d'ici à 2030, soutenue par les banques qui lui ont alloué 2 700 milliards de dollars entre 2016 et 2019. Quant aux plans de relance, 54 % de leurs financements vont aux énergies fossiles…