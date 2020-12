Saint-Vaast-la-Hougue. Le navire de pêche Ma Loute secouru après une voie d'eau

Le navire de pêche Ma Loute, situé à 10 nautiques (environ 19 km) au large de Saint-Vaast-la-Hougue, avec à son bord deux membres d'équipage, a eu une importante voie d'eau dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 décembre. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été prévenu à 4 h 32 et a engagé immédiatement l'hélicoptère Caïman, le patrouilleur hauturier Thémis et le patrouilleur des garde-côtes (PGC) Jacques Oudart Fourmentin (JOF) pour lui porter assistance. Deux motopompes ont été mises en place afin d'étaler la voie d'eau. Le bateau Ma Loute a finalement été remorqué par le navire de pêche Equinoxe et escorté par le patrouilleur Thémis vers le port de Grandcamp-Maisy.