Mortagne-au-Perche. Une marque d'accessoires de tête pour les femmes atteintes du cancer

"Il faut que la femme garde sa féminité." C'est à la suite d'un cancer que Weepsy Reibel, chapelière et modiste, décide de créer Weepsychapote, sa marque d'accessoires de tête pour les femmes atteintes de cancer. "Lorsque je cherchais des bonnets, je n'en trouvais aucun qui me convenait. Les perruques grattaient. J'ai alors fait mes propres bonnets et turbans", raconte la créatrice. Une fois guérie, elle s'est lancée dans la restauration et a laissé de côté son travail de modiste. "J'ai repris il y a un an. Une ancienne cliente atteinte d'un cancer est venue me trouver pour que je lui fabrique un bonnet", se souvient Weepsy Reibel. Ni une ni deux, l'ancienne chapelière reprend ses tissus et confectionne des bonnets et turbans pensés pour les femmes atteintes de cancer. "J'ai eu la chance de travailler dans de grandes maisons de couture. Je me suis inspirée de patrons déjà existants, notamment ceux dessinés par Madame Schiaparelli, créatrice de mode italienne du XXe siècle", poursuit-elle. Pour ses créations, la chapelière n'utilise que des produits naturels (bambou, soie, coton…)

"Même malade, il faut que la femme ait envie d'être jolie et reprenne confiance en elle", explique la chapelière. Plus tard, Weepsy Reibel souhaite développer sa gamme à destination des petites filles. "Je me sens utile et ma plus belle récompense est le retour positif de mes clientes", termine la commerçante. Toutes ses créations sont à retrouver sur sa boutique en ligne.