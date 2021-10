Rouen. La Métropole vote la mise en place d'une Zone à faibles émissions

"La qualité de l'air est une préoccupation majeure des habitants de la Métropole", estime son président Nicolas Mayer-Rossignol. La Zone à faibles émissions (ZFE) va progressivement être mise en place sur le territoire. Dans un premier temps, dès juillet 2021, elle concernera Rouen intra-boulevards, rive gauche et rive droite, où les véhicules de transport de marchandises de Crit'Air 4 et 5 ne pourront plus circuler. Les particuliers ne seront donc pas concernés. C'était le sujet de la délibération du lundi 14 décembre. Il sera ensuite proposé d'envisager l'élargissement de cette ZFE, dès janvier 2022, à 15 communes de la Métropole. Au 1er juillet 2022, l'ensemble des véhicules Crit'Air 4 et 5 seraient concernés et plus uniquement ceux destinés au transport de marchandises. Dernière étape, au 1er janvier 2023, avec une interdiction sur ce périmètre à tous les véhicules jusqu'au Crit'Air 3 inclus, soit l'ensemble des véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2011 et les véhicules essence immatriculés avant le 1er janvier 2006.

"Il est indispensable de prendre des mesures d'aides à la conversion et de soutien pour les plus modestes pour que la mesure soit acceptée", explique Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge des mobilités. Il reviendra aux maires de chaque commune concernée de prendre, ou non, l'arrêté pour rejoindre le périmètre de la ZFE.

Les quinze villes de la Métropole envisagées dans le périmètre de la ZFE

Amfreville-la-Mivoie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis et Sotteville-lès-Rouen.