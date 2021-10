[Notre dossier] Seine-Maritime. Pour Noël, les créations locales ont la cote

Elles s'appellent Pépites, La Vitrine, L'inattendue, Bolokal ou encore la Requinque. Les boutiques rassemblant des créateurs locaux ont multiplié les implantations ces dernières années à Rouen. L'occasion de dénicher des cadeaux uniques à quelques jours de Noël.

Vinciane Philippe de Liz créations

"Quand on arrive chez Pépites, on trouve une multitude de bijoux de créatrices locales, toutes de Normandie", présente Vinciane Philippe, qui est associée avec Élise Faucheux au sein de Liz créations depuis cinq ans. Elles proposent ainsi des bijoux en polymère, "un univers très coloré, très original", qui prend place au milieu des six autres gammes proposées par les autres créatrices. "Avant, nous travaillions beaucoup avec des professionnels et puis, un jour, nous avons eu l'opportunité de proposer nos bijoux en direct. C'était une aventure que nous avions envie d'essayer depuis longtemps, poursuit Vinciane Philippe. Ça nous permet de mettre en avant, en plein Rouen, du local et du fait main." Elle apprécie désormais de profiter d'un contact direct avec les clients et "d'expliquer notre travail, nos matériaux, notre façon d'exercer".

Installée dans la boutique Pépites, Vinciane Philippe de Liz créations propose des bijoux fantaisie artisanaux en polymère.

Alexandra Etcheberrigaray

d'Un cadeau d'Alex

Chez La Vitrine, qui est ouverte depuis cinq ans à Rouen, Alexandra Etcheberrigaray présente ses créations d'accessoires en tissu pour le quotidien. "Je suis arrivée dans la boutique il y a deux ans et j'ai vu mes ventes se développer", indique celle qui travaillait essentiellement grâce à de la vente en ligne. Au sein du magasin, ce sont des échanges et des rencontres qui se font entre les cinq créateurs permanents. Un atelier permet même aux visiteurs de découvrir le travail des créateurs.

Alexandra Etcheberrigaray a créé Un cadeau d'Alex.

Julie Moutillon

de C'était mieux maintenant

C'est l'une des dernières boutiques de créateurs à avoir ouvert ses portes. La Requinque met en avant dix créatrices, qui travaillent autour du thème de la récup' et du zéro déchet, dont Julie Moutillon, qui a créé sa marque C'était mieux maintenant. Naturellement, avec ses accessoires qui favorisent le zéro déchet, la jeune femme a trouvé sa place au milieu de créations utilisant des chambres à air ou de vieux tonneaux. "Ça n'a que des avantages d'être présent dans la boutique, explique Julie Moutillon. Ça nous permet, en tant qu'indépendants, d'avoir un lieu en mutualisant les coûts et de faire de la collaboration entre créatrices et de proposer régulièrement des nouveautés aux clients." S'il n'y a que des créatrices pour l'instant, comme dans beaucoup de boutiques locales, "nous sommes ouverts pour accueillir des hommes, il n'y a pas de soucis", ajoute, en plaisantant, Julie Moutillon.