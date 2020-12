Le Havre. Covid-19 : Olivier Véran lance le dépistage massif

Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est rendu au Havre lundi 14 décembre pour le lancement de l'expérimentation du dépistage massif de la Covid-19. Les 270 000 habitants de la Communauté urbaine du Havre sont invités à se faire tester gratuitement et sans rendez-vous dans 20 centres éphémères ou dans des laboratoires, des pharmacies ou chez des médecins.

Détecter les personnes porteuses du virus sans le savoir

Olivier Véran a visité deux centres de dépistages. Cette opération a pour but "de renforcer notre stratégie : tester, alerter et protéger. Il s'agit de détecter des personnes porteuses du virus sans le savoir et permettre de casser les chaînes de contamination par du contact tracing." Les personnes testées positives sont suivies : soit par un suivi à domicile, soit par un placement à l'hôtel. Ce suivi devrait se généraliser sur l'ensemble du territoire français en janvier, a annoncé Olivier Véran. Le dépistage massif du Havre doit durer une semaine. "Une fois terminé, cela nous permettra de voir si cela correspond à un besoin et une attente. C'est un outil supplémentaire dans la lutte contre la diffusion du virus."

Tester Alerter Protéger pour lutter contre la #COVID19.@VilledeCMz et @LH_LeHavre débutent aujourd'hui une campagne massive de tests, mobilisant les services de l'Etat et des collectivités, les soignants, les associations... et les citoyens, nombreux à répondre présent. pic.twitter.com/pMbtN7Y1VN — Olivier Véran (@olivierveran) December 14, 2020

Le ministre de la Santé s'est aussi rendu à Safran Nacelles, à Gonfreville-l'Orcher. L'opération de dépistage prévoit que les grosses entreprises du secteur dépistent leurs salariés.

Safran Nacelles emploie 1 600 salariés. Avec le télétravail, ils ne sont plus que 600 à travailler sur le site. 256 salariés vont se faire dépister ce jour. Les tests seront réalisés jusqu'à jeudi. Il s'agit ici, contrairement aux centres éphémères, de tests PCR avec un résultat en 24 heures, remis directement au salarié et à la médecine du travail.