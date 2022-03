Les ondes solidaires de HDR

Depuis 1998, année de sa création, de nombreuses émissions sont issues de ces partenariats. Mais ce n’est pas tout, puisque sont également nés plusieurs documentaires retraçant l’histoire du peuplement du quartier, faits de témoignages de vie.





Un “mix des cultures”

Dans le même registre, Moïse Gomis, le directeur de la radio, et son équipe, ont contribué à la sauvegarde de la mémoire des quatre quartiers qui composent les Hauts. Depuis quelques années, HDR favorise parallèlement les initiatives d’économie sociale et solidaire. C’est le rôle de la tournée des Gonzos. Une équipe a parcouru la région pour soutenir des actions associatives créatrices d’emplois. Une façon de passer un message. HDR, parfois, sort alors de la ville. Une manière de rappeler que le lien social concerne tout le monde. Et que zones urbaines et zones rurales ont beaucoup à apprendre l’une de l’autre.



Sur internet : radiohdr.com