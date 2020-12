Festival Beauregard. De nouveaux noms dévoilés pour l'édition 2021 !

Alors que l'offre fan est déjà épuisée ce jeudi 10 décembre, les nouveaux noms à l'affiche de l'édition 2021 du festival Beauregard ont été dévoilés. Début juillet, Paul Langeois, le programmateur, avait promis qu'une grande partie des artistes prévus sur 2020, édition annulée en raison de la Covid-19, se réengagerait.

• Lire aussi : En questions. Paul Langeois : "Pour moi, le festival n'est pas reporté, il manquera toujours un Beauregard"

Massive Attack confirme sa venue

Chose promise, chose due ! "Nous sommes fiers et heureux d'accueillir 75 % de la programmation de 2020", indiquent les organisateurs. En plus des Sum 41, Archive, PNL, Catherine Ringer et Metronomy déjà annoncés cet été, le public pourra compter sur une grande palette de hip-hop et de rap : Nekfeu, Ninho, Lorenzo, Niska et le duo Hamza & Sch seront présents. Le célèbre DJ Martin Solveig va assurer le show dès le premier jour.

Philippe Katerine, Madness et le rock de Fat White Family et Last Train feront aussi bouger les festivaliers, sans oublier un peu d'électro avec Thylacine et Perturbator. Les organisateurs promettent une fin de festival en apothéose, avec Massive Attack, tellement attendu par les fans.

La suite de la programmation sera annoncée au premier trimestre de l'année 2021.