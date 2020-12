Dieppe. Avant Noël, la Ville lance son "bouclier social"

"Nous craignons que la crise sanitaire aggrave considérablement les inégalités", explique Nicolas Langlois, le maire de Dieppe. Pour faire face, une série de mesures à l'échelle de la Ville est lancée pour tenter de venir en aide aux plus exposés et limiter les conséquences sociales de la crise sanitaire. Parmi elles, un dispositif anti-crise destiné aux salariés les plus fragiles, comme ceux qui ont subi une baisse de revenu d'au moins 15 % sur les deux derniers mois à la suite de chômage partiel, par exemple. Lorsque leurs ressources sont inférieures à 1,5 Smic, ces personnes peuvent bénéficier d'un soutien entre 100 et 200 euros.

Un besoin de culture

Autre priorité accordée aux associations, avec le dispositif "coup de pouce loisirs" qui est doublé. Il permettra à 400 enfants de disposer d'aides pour découvrir les associations culturelles et sportives. Le pass-découverte permet aux enfants et aux adultes de bénéficier d'une aide aux inscriptions dans les associations. "On s'est aussi dit qu'il y avait besoin de culture, de remettre de la gaieté", explique le maire.

Des places de cinéma seront donc offertes aux enfants, du CP jusqu'à la troisième, soit 3 000 places environ. Les plus petits, en maternelle, se verront offrir un livre. Les aînés quant à eux ne sont pas oubliés. 5 800 personnes âgées de plus de 65 ans recevront cette année un colis avec des spécialités locales.