Basket (LF2). Festival offensif de Mondeville contre Rezé

Après quatre reports de matchs à cause de cas de Covid-19 du côté des Lionnes, les joueuses de Romain L'Hermitte ont enfin eu l'occasion de retrouver la compétition ce mercredi 9 décembre. Dernières de Ligue Féminine 2 à cause de tous ces reports, elles ont eu la possibilité de se replacer face à Rezé (Loire-Atlantique), l'avant-dernier. Et elles ont saisi l'opportunité, en s'offrant une large victoire (87-53), qui les fait remonter à la neuvième place.

Le match

Le début de la rencontre a été assez poussif pour les Normandes (3-8, 5'). Mais elles ont ensuite serré le jeu et rentré leurs shoots (15-14, 8'). En fin de période, elles ont réussi à faire un écart (23-17, 10').

Lors de la deuxième période, les hôtes ont pris leurs aises dans le jeu (33-19, 14'). Et elles ont continué à faire progresser l'écart (43-22, 18'). La fin de ce deuxième quart a alors été plus équilibrée, l'USOM rejoignant les vestiaires à +19 (45-26, 20').

Une prestation aboutie avec de la marge

Au retour des vestiaires, les Calvadosiennes ont redémarré fort (56-31, 23'). Le duel a par la suite été plus homogène (61-37, 26'). Les Mondevillaises ont eu le luxe d'aborder la dernière période avec 24 points d'avance (67-43, 30'), d'un match dont elles ont su se donner la maîtrise. À nouveau, elles ont bien démarré la dernière période (73-43, 34'). Les Rezéennes ont alors réagi (78-50, 37'), sans pour autant faire douter l'USOM. Au contraire, les joueuses de Romain L'Hermitte ont fini plus fort et ont alourdi la sentence à 34 points (87-53, 40').

Difficile de faire mieux pour cette reprise.

Les réactions

Romain L'Hermitte après Mondeville - Rezé Impossible de lire le son.

Réaction de Louise Bussière après la large victoire de l'USOM contre Rezé Impossible de lire le son.

La fiche

Mondeville - Rezé : 87-53 (23-17, 22-9, 22-17, 20-10). Huis clos.

Mondeville : Départ : Combes 14, Niare 2, Bussiere 15, Guennoc 10, Gomis 11. Banc : Stonewall 13, Lanfant 2, Cluzeau, Cornelie Sigmundova 12, Dinga Mbomi 8. Entr. : Romain L'Hermitte.

Rezé : Départ : Heriaud 6, Basque 12, Daramy 13, Fall 2, Pierre-Louis 15. Banc : Ducret, Azoli Mpaka, Kouyate 4, Gasselin 1, Yenot. Entr. : Rodolphe Manhe.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises enchaîneront le rattrapage de leurs matchs en retard contre Reims mardi 15 décembre, à 20 heures.

Les Rémoises sont actuellement à la deuxième place.