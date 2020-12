Livre. Vikings, Rois des mers : deux siècles d'histoire de la Normandie

Fidèle collaborateur des éditions Orep, Jean-François Miniac prête sa plume pour écrire le scénario de cette BD qui évoque deux siècles d'histoire en Normandie depuis les premiers raids des hommes du nord en Neustrie jusqu'en 1025. Après avoir participé à la création d'une BD dédiée à Guillaume le Conquérant avec Borch, c'est le deuxième projet de ce type mené par l'auteur et dessinateur. Cette fois, c'est en compagnie de la dessinatrice Andrea Rosetto qu'il exhume ce pan de l'histoire de la Normandie.

Comment avez-vous conçu cette BD ?

L'éditeur m'a laissé la plus totale liberté dans la phase de création, avec pour seul cahier des charges de traiter deux siècles d'histoire normande. Nous avons ensemble choisi la dessinatrice en fonction de son style réaliste, de sa capacité d'adaptation graphique et nous avons bénéficié des conseils éclairés d'Elisabeth Ridel-Granger, qui nous a apporté la caution historique. En tant que chercheur au CNRS spécialiste de l'univers nordique et du monde maritime, elle nous a permis d'éviter certaines approximations, tant dans la restitution des faits historiques que dans nos choix iconographiques. Nous avons en effet peu de sources archéologiques en Normandie. Grâce à ces collaborations, cet album, comme le précédent dédié à Guillaume le Conquérant, alterne chapitres en BD et textes documentaires et s'achève sur un dossier pédagogique.

Quel a été votre choix narratif ?

J'ai pris le parti de donner la parole à deux chroniqueurs de l'histoire normande : Dudon de Saint-Quentin et Guillaume de Jumièges. L'histoire se passe en 1025. J'ai imaginé une rencontre entre ces deux chroniqueurs, même si nous ne savons pas si cette rencontre a vraiment eu lieu. Ensemble, ils parcourent les lieux emblématiques liés à l'implantation viking, des premiers raids jusqu'à leur époque.

Qu'est ce qui fait l'originalité de

l'ouvrage ?

Avec les éditions Orep, nous avons souhaité relater la vérité historique. De ce fait, au fil des pages, l'album met à mal l'image du Viking prédateur, sanguinaire et barbare, mais valorise plutôt l'homme du nord pour ses capacités d'adaptation et d'intégration à la culture franque.

Pratique. Jean-François Miniac, Andrea Rossetto, Alessandra Baccaglini, Elisabeth Ridel-Granger, Vikings Rois des mers, Orep éditions, 15,50 €