[Photos] Cotentin. "On a été surpris de voir de l'eau dans la maison"

Les habitants de la rue du Grand-Moulin à Valognes ont vécu une fin de week-end agitée. Dimanche 6 décembre, la rue a été inondée, jusqu'à un mètre de haut, à cause des fortes pluies. Une trentaine d'habitations a été touchée, une a été évacuée. Il s'agit de celle de Morgan, qui vit avec sa compagne et leur bébé qui est né il y a quelques jours. "On s'est levés vers 8 h 30, on est descendus au rez-de-chaussée pour prendre notre petit-déjeuner et on a eu la belle surprise de voir de l'eau qui commençait à rentrer dans la maison", explique le jeune homme, qui a tenté de sauver son mobilier, ses papiers administratifs et l'électroménager. "Mais malheureusement, les prises électriques ont pris l'eau."

Au lendemain du sinistre, il reste encore quelques petites flaques sur le sol de sa maison, tout comme chez ses voisines, au Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Chaises, torchons, meubles… Claire Yvon s'active pour tout sécher. Dans les toilettes, situées sous le niveau de la route, l'eau est même montée au-delà du niveau de la cuvette… "Ça commence à faire un peu beaucoup", déplore Claire, qui constate des inondations à répétition. "Comme l'eau arrive par-derrière et par-devant, ça monte très très vite." Le niveau de la rivière Le Merderet était encore élevé ce lundi 7 décembre.

