Caen. Le toit de la halle sportive Saint-Jean-Eudes bientôt posé

Les travaux ont débuté à l'automne 2019 puis ont été bousculés lors du premier confinement. La halle sportive Saint-Jean-Eudes à Caen prend désormais forme. La charpente vient d'être posée. "La mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment pourra ensuite être réalisée. Suivront au printemps 2021 les aménagements extérieurs et le parking", précise la Ville dans un communiqué. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit. Ce gymnase, situé proche du canal, entre l'avenue de Tourville et la rue Basse, sera notamment utilisé par les clubs du Caen Handball et le Caen TTC et pourra accueillir jusqu'à 500 spectateurs à compter de la mi-2021. Il représente un investissement de plus de cinq millions d'euros.