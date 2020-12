Alençon. La Ville rend hommage à l'ancien Président Valéry Giscard d'Estaing

Une semaine après le décès de l'ancien Président français, Valéry Giscard d'Estaing, la communauté urbaine et la Ville d'Alençon lui rendent hommage à l'occasion d'une journée de deuil national ce mercredi 9 décembre. De plus, une minute de silence sera observée lors du conseil municipal le lundi 14 décembre.

Pour les habitants qui le souhaitent, un registre de condoléances sera également mis à disposition les mardi 8 et mercredi 9 décembre, à l'accueil de la mairie.