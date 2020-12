Rouen. Fables et textes en cauchois : pour s'amuser et s'initier au dialecte normand

Les éditions normandes Le Pucheux, dirigées par Denis Ducastel, ont conçu en partenariat avec l'Université rurale cauchoise un livre original bilingue confrontant langue vernaculaire et français. C'est une façon originale d'explorer le vocabulaire et les tournures de phrases de cette langue traditionnelle appliquée à des textes de qualité.

Défense et promotion du cauchois

L'Université rurale du cauchois est une association de passionnés fondée en 1984, dont le but est de défendre la langue normande. "Lorsque j'ai collaboré à ce livre en tant qu'auteur, j'étais membre de l'association, explique Denis Ducastel éditeur au Pucheux, mais depuis 4 ans, j'en suis devenu le président. Cette association s'investit pour la survivance de la langue cauchoise en publiant régulièrement des textes aux éditions du Pucheux." Le Pucheux est l'une des rares maisons d'édition à publier en Seine-Maritime des textes en cauchois : "Sur les 65 ouvrages que nous avons déjà publiés, une dizaine est en langue normande. Le dernier en date La vie d'aôtefeis pis d'à c't'heu, de Gérard Tailleux, nous livre les souvenirs et les réflexions d'un Normand sur le monde actuel. Mais Les Fables et textes en cauchois est le seul livre bilingue que nous ayons édité jusqu'alors, souligne Denis. C'est une bonne façon de s'initier !"

Un collège d'auteurs

C'est sous le nom de "Benoni Lapouque" – clin d'œil au père Lapouque, alias le père Fouettard des Normands — que Denis signe son adaptation d'un poème de Lucie Delarue-Mardrus qui chante l'amour de la Normandie. Mais Denis n'est que l'un des auteurs de cet ouvrage collectif. "Nous avons tous une connaissance et une pratique différente de la langue cauchoise, souligne Denis. Certains comme Michel Lecouteux ont appris le français à l'école mais ont toujours parlé chez eux le cauchois, d'autres comme Thierry Coté aiment exhumer des mots cauchois désuets. Pour ma part, j'ai toujours utilisé des mots cauchois mais pas les tournures de phrases que j'ai dû apprendre car j'ai vécu en ville, je suis 'da' Rouen", s'amuse-t-il. L'ouvrage rassemble des adaptations de Molière, Maupassant ou encore la Fontaine et certains textes se déclinent même en plusieurs versions : "Ces différentes propositions reflètent ces pratiques différentes de la langue par nos auteurs. Ce ne sont surtout pas des traductions mot à mot des textes littéraires, précise-t-il, mais des adaptations !"

Pratique. Université rurale cauchoise, Fables et textes cauchois, Le Pucheux, 16 €. En vente à l'Armitière à Rouen