Musique. Tayc, la nouvelle star du RnB, sort "Fleur froide" son premier album

C'est l'une des révélations musicales de l'année en France. Tayc, chanteur natif de Marseille, a signé l'un des tubes de l'été avec N'y pense plus, dont le clip cumule près de 40 millions de vues sur YouTube.

Après plusieurs mixtapes, son premier album était très attendu. Sur cet opus, on retrouve des collaborations avec Christine and the Queens, Tiwa Savage, Camille Lellouche et Leto. Dans ses chansons, Tayc parle essentiellement des femmes et d'amour. Sa musique et son côté showman font penser aux Américains Chris Brown et Usher. Tayc puise son inspiration auprès de l'Afrique, dont il est originaire. Sur son précédent projet, il a notamment collaboré avec le saxophoniste camerounais Manu Dibango.

Tayc sera en concert au 106 à Rouen le 26 février 2021.