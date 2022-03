Cherbourg-en-Cotentin. Condamné dans l'affaire Karachi, Ziad Takieddine arrêté au Liban

L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine a été arrêté vendredi 4 décembre au Liban, indique l'Agence France Presse (AFP). Âgé de 70 ans, il avait fuit la France en juin dernier, la veille de sa condamnation à cinq ans de prison par le tribunal de Paris, dans le cadre du volet financier de l'affaire Karachi, qui porte sur des commissions occultes liées à des contrats d'armement avec l'Arabie saoudite et le Pakistan. Un procès suivi de près par les proches des victimes de l'attentat du même nom, qui a coûté la vie à onze salariés de la DCN de Cherbourg, le 8 mai 2002. Ziad Takieddine a été arrêté à Beyrouth à la suite d'une notice émise par Interpol. Il était, selon une source judiciaire citée par l'AFP, "recherché par les autorités françaises concernant son implication dans une affaire de corruption et de financement de la campagne" de 2012 de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ziad Takieddine a été interrogé par les forces de sécurité, sous la supervision d'un juge, et doit être transféré lundi au parquet général de Beyrouth pour plus d'investigations.