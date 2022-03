Agglomération du Havre. Covid-19 : une opération de dépistage massif du 14 au 19 décembre

L'expérimentation du dépistage massif de la Covid-19 concernera trois grandes agglomérations en France : Lille, Saint-Étienne et Le Havre. Édouard Philippe, le maire de la cité océane, a présenté ce dépistage vendredi 4 décembre. La ville a été durement touchée par la deuxième vague avec le plus fort taux d'incidence en Normandie. Le dépistage massif se déroulera du lundi 14 au samedi 19 décembre sur l'ensemble de la communauté urbaine (soit 270 000 habitants). Le dépistage (sur la base du volontariat) sera gratuit. Les résultats seront disponibles en 20 minutes. Les cas positifs seront invités à s'isoler.

Des étudiants mobilisés

Pour organiser ce dépistage massif, 250 élèves infirmiers et étudiants en médecine vont être mobilisés ainsi que 200 agents municipaux. Mais aussi les médecins libéraux, les professions médicales et paramédicales, les pharmacies, les laboratoires et les associations de protection civile. Les grandes entreprises du secteur havrais procéderont également au dépistage au sein même de leur site.

De plus, une vingtaine de centres éphémères seront installés dans les principales villes de la communauté urbaine : Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville-l'Orcher, Octeville, Etretat, Graimbouville, Saint-Romain-de-Colbosc et Criquetot-l'Esneval.