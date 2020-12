[Photos] Caen. "Laissez-nous travailler" : restaurateurs et hôteliers veulent rouvrir

Plusieurs centaines de professionnels du milieu de la nuit, de l'hôtellerie et de la restauration se sont réunis jeudi 3 décembre place Saint-Sauveur à Caen pour exprimer leur colère face à la fermeture de leurs établissements. Angélique Fauvellière et Cédric Biasch tiennent le restaurant Les délices d'Angélique and Cie. Ils déplorent la situation très difficile des derniers mois. "Avec la crise, on a dû fermer, personne ne nous a aidés. L'ouverture en juillet-août n'a pas résolu le problème car les touristes anglais et américains n'étaient pas présents." Pour Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration pour la Normandie, "on est loin des promesses du gouvernement, 'pas de recettes, pas de dépenses'. Nous sommes fermés, mais on a toujours des charges à payer et aucune rentrée d'argent. Le gouvernement doit comprendre qu'on veut travailler et avec un protocole sanitaire strict." Ces professionnels espèrent qu'il n'y aura pas de troisième confinement après les fêtes de fin d'année. Ce serait, selon eux, désastreux pour le secteur.