Seine-Maritime. Valéry Giscard d'Estaing, "un exemple" pour Marine Caron, vice-présidente du Département

Vice-présidente du Département de la Seine-Maritime, Marine Caron rend hommage à l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi 2 décembre.

À quelle occasion l'avez-vous rencontré ?

J'ai eu la chance de le rencontrer en juin 2016, lors d'un colloque à l'Assemblée nationale, au lendemain du vote sur le Brexit pour parler de l'Union européenne. Ça a été un moment vraiment particulier car j'ai découvert un homme que j'admirais et que je respectais énormément, avec un esprit toujours aussi vif et une intelligence brillante.

Comment vous a-t-il inspiré dans votre carrière politique ?

Pour moi qui suis centriste dans mes convictions, humaniste, progressiste et pro-européenne, Valéry Giscard d'Estaing est inconditionnellement un exemple. Dans son mandat en tant que Président, il a aussi été un fervent défenseur de la condition des femmes. Il a eu à ses côtés une grande ministre qui est Simone Veil. Il laisse aujourd'hui un véritable héritage dans la Ve République.

Humainement parlant, comment était Valéry Giscard d'Estaing ?

Un homme profondément engagé, dynamique, avec une véritable envie de faire dans l'intérêt général. Lors de ce colloque, lorsque je l'ai rencontré, j'ai repris son livre Europa et à la fin, il disait qu'il était profondément convaincu de l'importance de l'Union européenne et qu'il fallait laisser le flambeau dans les mains d'une jeunesse plus innovante. Il avait cette volonté de passation et de transmission que je retrouve dans mon engagement politique. je ne fais pas les choses pour moi mais pour l'envie de les partager avec les autres.