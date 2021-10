Les dates des puces rouennaises

Le Parc des Expo de Rouen se remplira une nouvelle fois de trésors, vieux meubles et vieux objets pour la plus grande joie des amateurs, pour ce qui est devenu une des plus belles brocantes de France. En tout, près de 300 brocanteurs prendront place pour exposer des meubles anciens, des objets d'art, etc.

A noter, un service d'experts gratuit est mis à la disposition des chineurs, afin de les aider à estimer les objets qui leur plaisent. N'oubliez donc pas de réserver ces dates.

Pratique. Puces rouennaises, du vendredi 7 et samedi 8 septembre de 10h à 20h et dimanche 9 de 10h à 19h. Tarifs : de 5,40 à 6,40€. Gratuit pour les moins de 11 ans.