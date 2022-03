Caen. Un médecin jugé après le décès d'une patiente

Un médecin a comparu devant le tribunal correctionnel de Caen mardi 1er décembre. Ce Cherbourgeois d'origine exerçait à Caen, dans le quartier de la Grâce de Dieu, au moment des faits. Il s'occupait notamment de toxicomanes. Une de ses patientes, âgée de 30 ans, est décédée en décembre 2012, après qu'il lui avait prescrit du Skenan, un antidouleur à base d'opiacés. Le médecin est jugé pour mise en danger de la vie d'autrui et aide à l'usage par autrui de stupéfiants.

Cette aide-soignante s'était déjà fait prescrire ce médicament six mois auparavant, témoignage du pharmacien à l'appui, à cause de fortes douleurs au dos pour lesquelles elle était en ALD (Affection longue durée). Le médecin lui prescrit ce médicament le 4 décembre 2012. Le lendemain, la patiente est retrouvée inanimée par sa mère, l'ordonnance du médecin à son chevet. La trentenaire décédera le 6 décembre. L'affaire est instruite comme un homicide involontaire en 2015 et le médecin suspendu six mois par son conseil de l'ordre.

À l'audience du mardi 1er décembre, un rapport d'expertise met le médecin hors de cause dans le décès de la trentenaire. La jeune femme, qui se faisait prescrire d'autres antalgiques par d'autres médecins, est morte du mélange de différentes substances. Délibéré fixé au mardi 5 janvier.