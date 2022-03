Normandie. La Vélomaritime recherche des ambassadeurs

La Vélomaritime est une véloroute de 1 500 kilomètres qui relie Roscoff et Dunkerque et qui longe notamment les côtes du Calvados. Elle sera disponible dans sa quasi-intégralité dès juin 2021. Pour marquer de manière originale cette ouverture, le comité d'itinéraire (15 collectivités locales et leurs institutions touristiques) lance un appel à candidatures pour recruter "ses" ambassadeurs. Les candidats devront proposer un projet qui se déroulera entre avril et juin 2021, une date qui pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire. Le projet devra être inspirant et en lien avec les codes de la véloroute : univers maritime, développement durable et identité locale. Les ambassadeurs de la véloroute bénéficieront d'un soutien matériel et d'un accompagnement dans la préparation de leur projet.

L'appel à candidatures est téléchargeable sur le site internet officiel de La Vélomaritime : lavelomaritime.fr/ambassadeur. Quatre dossiers seront sélectionnés. Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu'au dimanche 10 janvier 2021.