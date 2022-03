La gendarmerie de Seine-Maritime a effectué un contrôle anti-stupéfiants lundi 30 novembre, dans la matinée, au péage d'Epretot sur l'A 29. 43 véhicules et 88 personnes ont été contrôlés. Bilan de l'opération : deux conduites sous stupéfiants, dont une détention de drogue, six amendes forfaitaires délictuelles et deux défauts d'attestation dérogatoire.