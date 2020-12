France-Monde. Le Goncourt, cadeau de Noël pour les libraires

Après un mois de fermeture sanitaire forcée dans toute la France, c'est le grand élan de rattrapage : grandes surfaces et petits commerçants se sont lancés dans un sprint de Noël pour réparer leurs pertes. Mais avec un appareillage de circonstance. Gel hydroalcoolique, port du masque, règle des 8 m2 par client… Dans ce climat très spécial, le Goncourt 2020, promis à une vente de cent mille exemplaires, est un cadeau de Noël pour des librairies durement touchées par le confinement. D'autant que le livre couronné cette année, L'Anomalie, d'Hervé Le Tellier (Gallimard), était le préféré des libraires. Best-seller du bouche-à-oreille et des achats à distance depuis la fin de l'été, ce roman très original mêle le suspense à l'humour et au fantastique, et réussit à dépayser en parlant d'un futur très proche – l'action se situant en juin 2021 ! Tout à fait ce qu'on a envie de lire en décembre 2020. Les libraires remercient donc les jurés Goncourt d'avoir retardé leur délibération et attendu la réouverture des points de vente pour attribuer le prix, à Le Tellier, par huit voix contre deux.