Orne. Les rues de Val-au-Perche s'illuminent pour les fêtes de fin d'année

En dépit de la crise sanitaire, la commune de Val-au-Perche s'adapte et célèbre les fêtes de fin d'année différemment. Pas d'animations de Noël comme chaque année le samedi 19 décembre, mais d'autres festivités sont néanmoins organisées. Un marché de Noël virtuel est proposé du lundi 7 au lundi 21 décembre, sur le site de la commune. Un bon moyen de soutenir les commerçants et de proposer des idées cadeaux locales. Un concours d'illuminations a également été mis en place à destination des commerçants, entreprises et particuliers. Les trois plus belles réalisations seront récompensées. Pour finir, la ville sera décorée et un sapin a été installé place Teilleul.

Pratique. www.valauperche.fr