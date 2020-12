[Reportage] Seine-Maritime. Les commerçants veulent sauver Noël

Même derrière leurs masques, elles ont retrouvé le sourire. Christelle et Stéphanie Cubaud, à la tête d'un magasin proposant du thé et toutes sortes d'objets liés dans le centre de Rouen, ont pu continuer à travailler pendant le confinement. Mais "dans une rue, être l'une des seules boutiques ouvertes, il n'y avait pas de vie dans tout cela, il fallait que tous les commerces reprennent", confie Christelle Cubaud. Avec sa sœur, elles se sont activées, la veille de l'allègement du confinement, à mettre en place les décorations de Noël pour donner un esprit de fête à cette période tourmentée. "Les vitrines que nous faisons à Noël sont là pour donner des idées à ceux qui sont en recherche de cadeaux pour toute la famille", poursuit-elle.

Les clients de retour

La commerçante ne s'est pas trompée, au vu de l'affluence dans le centre piéton de Rouen dès samedi 28 novembre. "On est très contents d'avoir rouvert, ça commençait à être dramatique pour nous, explique Martine Lambert, gérante d'une boutique de jouets de la rue Saint-Nicolas à Rouen. On a vu des clients avec des sourires dans les yeux, car il y a le masque, et des paroles d'une gentillesse et des choses très positives." Cette réouverture rassure Martine Lambert, pour qui les deux mois de novembre et décembre "représentent 50 % du chiffre d'affaires" de l'année. Pour tenter de rattraper les pertes, Martine Lambert va profiter des dérogations préfectorales permettant d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année.

"On va essayer de limiter

la casse", dit Philippe Lavi,

commerçant à Rouen

De son côté, outre l'ouverture les dimanches, Philippe Lavi, installé dans une boutique proposant toutes sortes d'idées cadeaux, dont des spiritueux (à consommer avec modération), compte élargir ses horaires jusqu'en début de soirée. "Je suis commerçant, j'essaye de rester optimiste, on va essayer de limiter la casse car je suis dans un domaine où nous avons de gros stocks pour les fêtes de fin d'année et il faut les écouler", raconte le commerçant. Philippe Lavi prévoit de faire 60 % de son chiffre d'affaires habituel pour le mois de décembre. Une prévision "pessimiste" selon lui, car les nouvelles règles sanitaires risquent de mettre des "barrières" pour certains acheteurs qui doivent parfois patienter en dehors des magasins avant de pouvoir faire leurs achats. Martine Lambert, elle, veut retenir la bienveillance des clients, qui "nous ont assuré qu'ils veulent nous faire travailler nous plutôt que de commander sur Internet". Il reste désormais à chacun à peine plus de trois semaines pour faire ses achats de Noël et redonner confiance à tous les commerçants de proximité.