JO : Olivier Guillon finit 12e

Aucun des deux Français restés en lice, Olivier Guillon et Simon Delestre, n'aura réussi à décrocher une médaille aux sauts d'obstacles. Le cavalier haut-normand avait 9 points de pénalité à l'arrivée et son compatriote 12. Tous deux ont donc vu s'échapper l'espoir de décrocher une médaille ayant fini l'épreuve respectivement 12e et 19e.

C'est un Suisse, Steve Guerdat qui a décroché l'or en réussissant un parcours sans-faute sur Nino des Buissonnets. L'argent est revenu à Gerco Schroder, Néerlandais et le bronze à l'Irlandais Cian O'Connor.