Cherbourg. Pas de patinoire ni de déambulation, mais le marché de Noël est maintenu

C'est Noël avant l'heure, à Cherbourg-en-Cotentin. Depuis vendredi 27 novembre, la ville est illuminée. Un coup d'envoi donné avec une semaine d'avance, en raison de la réouverture des commerces.

En revanche, en raison du contexte sanitaire et de la limitation des rassemblements, l'installation de la patinoire éphémère est annulée. Pas de déambulation inaugurale non plus, mais un spectacle lumineux viendra égayer la place de Gaulle et la rue Grande-Rue, les vendredi 4 et samedi 5 décembre à partir de 16 h 30. Au menu : des bonshommes de neige ou fleurs de 6 mètres de haut et des milliers de points lumineux et colorés projetés sur les façades et le sol, une réalisation de la compagnie rennaise Spectaculaires !.

Le marché de Noël est par ailleurs maintenu, place de Gaulle, mais avec des adaptations. Les animations et concerts habituels sont annulés et le Père Noël ne sera pas présent dans son chalet. Il privilégiera des apparitions "surprises" avant Noël, pour éviter les attroupements.