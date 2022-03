Orne. "Vers un allègement du confinement par étapes" 

"Il est prématuré de parler de déconfinement", a rappelé Françoise Tahéri, préfète de l'Orne, lors d'une conférence de presse vendredi 27 novembre. D'après les derniers chiffres, l'Orne serait le département avec le taux d'incidence le plus élevé. Il avoisine les 170. Dans les hôpitaux du département, 10 lits de réanimations sont occupés par des patients atteints de la Covid-19. "Nous allons vers un allègement du confinement par étapes", a expliqué la préfète. Dès samedi 28 novembre, les commerces ouvrent et tous les rayons des grandes surfaces sont de nouveau accessibles, mais les clients doivent respecter un rayon de 8 m2 pour effectuer leurs achats. Les auto-écoles sont autorisées à reprendre les cours de conduite et les déplacements sont élargis à 20 kilomètres autour de son domicile et pendant trois heures. La préfète de l'Orne a informé que des mesures d'aide économique aux entreprises étaient d'ores et déjà mises en place via le fonds de solidarité ou encore l'abandon de paiement de loyers et la mise en place de crédits d'impôts pour les bailleurs.