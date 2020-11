Caen. Le top 10 des calendriers de l'avent originaux

L'Avent est une histoire de tradition. Dans l'église latine, il signifie la période de quatre semaines précédant Noël. Plus tard, sont arrivés les calendriers de l'avent, qui se déclinent sous toutes ses formes. À Caen, le plus gourmand est celui de la fromagerie Conquérant, avec un fromage par jour à déguster (58 €) "livré en deux fois pour garder la fraîcheur du produit", explique Boris Simao. La biscuiterie Jeannette propose un calendrier de 24 madeleines différentes. Deux autres qui pourront satisfaire vos papilles : le calendrier de C&Choux en forme de grande roue (22 €) et l'incontournable de Jeff de Bruges avec ses choco'pralinés et autres pièces en chocolat. Il y a aussi ceux du caviste Nicolas (95,80 €) ou du Comptoir de l'apéro, avec ses 24 bières artisanales et le verre (79 €). Et pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, Les Accords parfaits proposent un sachet de thé par jour pour 45 €. À L'atelier de la souris, on mise sur les calendriers en tissu (16 € ou 49 €). Un spécial beauté est proposé à l'Occitane (59 ou 119 €). Enfin, n'oubliez pas le calendrier spirituel de la librairie Publica.