Fifa: Platini et Blatter désormais poursuivis pour escroquerie en Suisse

Michel Platini et Sepp Blatter sont désormais poursuivis pour "escroquerie" et "abus de confiance" en Suisse, après l'élargissement de l'enquête initialement ouverte contre eux pour "gestion déloyale", et qui a brisé en 2015 leur parcours dirigeant dans le football.