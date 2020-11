Le Trait. La place du marché restructurée d'ici l'été 2021

Le chantier est majeur pour la ville du Trait. Mercredi 25 novembre, le maire Patrick Callais a présenté, en compagnie de Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, le grand chantier de revalorisation de la place du marché.

Favoriser les déplacements doux

Ces travaux se termineront à l'été 2021 pour laisser la place à plus d'arbres, à des places de stationnement sécurisées, à plus de places pour le marché, mais aussi à une agora et des jeux pour enfants. "Il a été pensé pour le bien-être des habitants. Les déplacements doux seront favorisés et les piétons, cyclistes et automobilistes disposeront chacun de leur voie", indique Patrick Callais. Le montant global de ces travaux, initiés par la Métropole, s'élève à 635 000 € avec une participation de la ville du Trait de 155 000 €.

Le plan de la future place rénovée. - Métropole Rouen Normandie