Seine-Maritime. Jusqu'au 31 décembre, les commerces peuvent ouvrir tous les dimanches 

Alors que les commerces non essentiels ont le droit de rouvrir leurs portes à partir du samedi 28 novembre, la préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté jeudi 26 novembre pour autoriser leur ouverture tous les dimanches jusqu'au 31 décembre.

"L'ouverture de ces commerces tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année correspond à une triple nécessité : permettre aux entreprises de réaliser un chiffre d'affaires plus important leur permettant d'atténuer les effets de leur fermeture, satisfaire les besoins de la population à l'approche des fêtes de fin d'année et permettre une régulation des flux de clientèle participant à une limitation de la circulation du virus de la Covid-19." Les commerces vont donc pouvoir ouvrir les dimanches 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre et 27 décembre.

La préfecture rappelle que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être employés et les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100 %.