Elisabeth Codet, 11 ans et championne de France de golf

Assurément pour cette toute jeune fille de onze ans, la valeur n'aura pas attendu le nombre des années. Loin s'en faut. Car, un club de golf en main, Elisabeth Codet est redoutable pour ses concurrents. Redoutable et efficace : elle a remporté le 5 août dernier le titre de championne de France de golf dans la catégorie des moins de 13 ans fille.

quatre entraînements par semaine



Il n'y a pourtant pas de nombreuses années que la jeune fille fait valser les balles au bout de ses clubs. Au départ c'était juste pour essayer. Cinq ans plus tard, elle remporte des compétitions et pas des moindres.Stressée ? Un peu mais à peine.

Qu'est ce qui peut motiver une toute jeune fille à faire virevolter ses clubs de golf ? "C'est une sorte de défi pour moi. Il faut être concentré, mais ne pas trop réfléchir non plus..." Au fil des ans Elisabeth s'est prise au jeu. Ce qui n'était auparavant qu'un loisir devient peu à peu sensiblement plus : la jeune fille s'entraîne quatre fois par semaine. Et elle n'est pas près de s'arrêter même si elle n'a pas pour projet d'intégrer un pôle sportif.

En attendant, la jeune fille a profité des vacances comme n'importe quel enfant de son âge. Mais dans son sac de golf, un club pas comme les autres gravé "Championne France 2012" dort en attendant de retourner sur le green.

(Photo. Elisabeth Codet avec le club qu'elle a remporté lors du championnat de France de golf, gravé "Championne France 2012")