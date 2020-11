Caen. Déplacements dans un rayon de 20 km : "On va pouvoir aller à la mer !"

À compter de samedi 28 novembre, les promenades et activités physiques à l'extérieur seront autorisées dans un rayon de 20 km autour de chez soi et pour une durée de trois heures. "Les parcours que je faisais devenaient limités avec la limite de 1 kilomètre. Là, j'aurai cinq fois plus de choix d'itinéraires", lâche Anne, en promenade autour de la Prairie de Caen. Ce véritable poumon vert en plein centre-ville est l'un des terrains préférés des coureurs à pied. Nicolas, en pleine séance de fractionné, apprécie la nouvelle. "J'habite juste à côté, donc je n'étais pas embêté pour courir. Ce qui change, c'est que je serai libre d'aller plus loin dans la nature" et aussi d'aller s'aérer l'esprit à la plage. Un luxe que ne pouvaient plus se permettre les Caennais depuis le reconfinement. "Dès l'annonce, on s'est dit 'chouette, on va pouvoir voir la mer!'", sourit Anne, prête à se rendre sur la côte dès samedi. Pour Susie, sur les ateliers de fitness au cours Keonig, cela ne change pas grand chose. "Je passais par des petits chemins pour rentrer chez moi ou je faisais plusieurs attestations."