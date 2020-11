[Carte interactive] Normandie. Découvrez le rayon de 20 km autour de votre domicile

A partir du samedi 28 novembre, il vous sera possible de vous déplacer dans un rayon de 20 kilomètres autour de chez vous et pendant trois heures et non plus une heure.

Un assouplissement qui fait suite aux annonces du président de la République Emmanuel Macron mardi 24 novembre. Attention toutefois : l'attestation de déplacement reste obligatoire.

Pour connaître ce fameux rayon des 20 km à vol d'oiseau autour de votre domicile, voici trois liens très utiles : www.cascoronavirus.fr/carte-rayon-20-km-autour-de-chez-moi-confinement, www.covidradius.info ou www.covid.esrifrance.fr/perimetre-20-km.

Offrez-vous un bon bol d'air !

En respectant, bien sûr, les gestes-barrières et toutes les mesures sanitaires mises en place.