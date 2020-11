Manche. Une soixantaine d'artisans au cœur d'un marché de Noël en ligne

La crise sanitaire a non seulement impacté les commerces dits non-essentiels, mais aussi les artisans et créateurs qui comptent chaque année sur les manifestations comme les marchés de Noël ou les ventes en direct pour écouler leurs produits. Anaïs Mouchel, vivant à La Haye-du-Puits et soucieuse de consommer près de chez elle, a décidé de leur donner un coup de pouce. Elle propose un marché de Noël en ligne sur son site Localmanche.fr, et ce, jusqu'au 31 décembre. "Je l'ai créé pour leur offrir un espace de visibilité et leur permettre de continuer de vendre et de vivre de leur passion", explique-t-elle.

Déjà une soixantaine d'adresses dans le département participe à l'événement. L'occasion de dénicher des idées de cadeaux gourmandes et originales. Des liqueurs d'agrumes concoctées dans la Manche, du cidre produit à Sainte-Croix-Hague, des savons au lait d'ânesse de la ferme de Vaudrimesnil, des tisanes, des bijoux faits à la main, des objets de décoration… "On peut faire un Noël 100 % local, 100 % Manchois" défend Anaïs.

Le client peut prendre contact directement avec les créateurs, dont les références sont indiquées sur la page web. À eux ensuite de convenir si le produit sera livré à domicile ou s'il faudra se déplacer.