Le Havre. Covid-19 : nette amélioration sur la communauté urbaine

Lundi 23 novembre, Édouard Philippe, le maire du Havre et président de la communauté urbaine, faisait le point sur l'épidémie de Covid-19 sur son territoire. "Les nouvelles sont plutôt bonnes, mais il faut les interpréter avec prudence." Au 23 novembre, 51 personnes (67 la semaine dernière) sont hospitalisées pour Covid-19 sur le territoire de la communauté urbaine : 44 cas à l'hôpital Monod, six cas à l'hôpital privé de l'Estuaire et un cas à la clinique des Ormeaux. 15 patients (18 la semaine dernière) sont toujours en réanimation à l'hôpital Jacques-Monod. Des chiffres en baisse, tout comme le taux d'incidence : 188 cas pour 100 000 habitants sur le Havre Seine Métropole (180 cas en Seine-Maritime) contre 292 cas la semaine dernière.