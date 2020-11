Livre. La Normandie d'antan : quand la carte postale raconte l'histoire

Parmi les nombreux sujets traités par la maison d'édition Hervé Chopin, localisée à Bordeaux, le régionalisme représente une part importante. Focus sur la collection Images d'antan. Riche de plus de 70 ouvrages, elle présente plusieurs opus dédiés à la Normandie qui nous permettent de plonger avec délice dans le passé de nos villes industrieuses ou de nos lieux de villégiatures, de découvrir les modes de vie des Normands du siècle dernier grâce à une sélection de cartes postales anciennes issues d'archives ou de fonds privés.

Une balade dans le temps

Chacun des ouvrages a fait l'objet d'un travail collectif. L'auteur s'attache à retranscrire les principaux événements historiques, le contexte social et économique et l'évolution urbanistique. Ces textes de valeur documentaire offrent un sérieux complément aux photographies sélectionnées. Si, d'un ouvrage à l'autre, les auteurs et les iconographes sont rarement les mêmes, cette collection reste cependant homogène dans sa forme. Le chapitrage se fait en fonction de secteurs géographiques puis s'achève par un panorama sur la vie quotidienne et l'art de vivre. Dans cette collection régionaliste, neuf livres ont été inspirés par la Normandie, parmi lesquels Trouville-sur-Mer d'antan, le Mont-Saint-Michel d'antan, Cherbourg d'antan, la Côte fleurie d'antan, la Normandie d'antan ou encore le Calvados d'antan.

Documentaire et nostalgique

Le centre-ville du Havre est, en images, exhumé tel qu'il existait avant les ravages de la guerre. Cet opus présente successivement le cœur de ville, les quartiers populaires, le port, le bord de mer et les quartiers des hauteurs et témoigne de l'effervescence qui régnait dans cette ville historique, axe commercial d'importance où le badaud se plaisait à observer le départ des transatlantiques sur le quai de Southampton, où il n'était pas rare de voir des voitures à cheval déambuler dans les grands axes et où les élégantes se protégeaient du soleil sous leur ombrelle. Les albums de la Côte Fleurie et de Trouville-sur-Mer évoquent la naissance des bains de mer et l'apogée des stations balnéaires. Celui, plus général, sur la Normandie nous dévoile les richesses de notre région et les raisons pour lesquelles elle a bénéficié d'un tel attrait pour les touristes à la Belle Époque. Quant à l'album consacré à Rouen, c'est bien sûr notre petit coup de cœur !

Pratique. Collection images d'Antan, éditions Hervé Chopin. 18,50 à 28,50 € pour les grands formats. hc-editions.com