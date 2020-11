Handball . Découvrez les trois candidats à la Fédération française

Trois hommes sont candidats à la présidence de la Fédération française de handball, dont l'élection se tiendra à distance, samedi 28 novembre : Philippe Bana, Jean-Pierre Feuillan et Olivier Girault.

Découvrez qui ils sont.

Philippe Bana est venu visiter les clubs normands :

Philippe Bana, candidat à la présidence de la Fédération française de handball pour succéder à Joel Delplanque. - FB Bana

"On est à un moment charnière où notre handball pouvait repartir à la case départ. On était un sport de préau, on est allés dans les étoiles et je n'avais pas de garanties pour le futur. J'ai décidé de me consacrer en élu à mon sport. J'étais meneur de jeu, il fallait que je devienne coach (rires). Le haut ne parlait plus au bas et parle moins à ses ligues. Avec les clubs en Normandie, on a surtout parlé de demain, du vrai handball. Je veux regarder le bac à sable du handball français et mettre plus de pelles et de râteaux pour aider à bien jouer. La Normandie est une locomotive du handball français, un exemple, emmenée par un jeune président de haute valeur, Nicolas Marais. J'ai assisté à leur réunion de comité directeur, c'était fou, ils sont à fond sur tous les sujets, le beach handball, les licences, le développement, les idées nouvelles. Dans la formation, la diversification, le haut niveau, le développement, la Normandie a pris un coup de turbo. Si on arrive à la présidence de la Fédération française, la Normandie sera une terre d'expérimentation dans le nouveau modèle que l'on souhaite dans les territoires, avec plus de services aux clubs. Notre première mesure, si l'on est élus, c'est d'inventer de nouvelles conventions écoles-clubs-mairies, on veut débloquer des moyens avec l'éducation nationale pour que le club soit un partenaire éducatif, une force d'appui. Le club est un pan social primordial, il faut en prendre soin."

Jean-Pierre Feuillan nous a contactés pour parler de son programme :

Jean Pierre Feuillan, candidat à la présidence de la Fédération française de handball. - Feuillan2020

"Il y a de nombreux points qui me différencient de M. Bana et M. Girault, mais je souhaiterais au moins m'attarder sur trois d'entre eux qui me semblent vraiment clivants dans nos approches pour piloter la Fédération. D'abord, le handball n'est pas ou n'a pas été mon métier, à la différence de M. Bana ou M. Girault, je suis un bénévole ! Je parle de passion ! Je suis exactement comme les présidents de ligues et comités. Je sais ce que c'est de donner de son temps. Ensuite, je suis un homme qui tient ses engagements. Depuis que je suis vice-président de la FFHB en charge du marketing, les revenus ont été multipliés par plus de trois, nous avons su attirer des partenaires leaders. Enfin, notre Fédération est bonne santé financière. Le projet que je porte présente un financement cohérent et tenable en quatre ans. Nous sommes une des fédérations les plus influentes. On ne peut pas faire n'importe quoi en intégrant à des projets de financement trop d'aléatoire. On doit à nos clubs, comités et ligues de la stabilité, de la mesure et une maîtrise des finances pour assurer un développement volontaire et serein."

Olivier Girault développe les points suivants dans son programme :

Olivier Girault, candidat à la présidence de la Fédération française de handball. - GiraultFB

"Une transformation pérenne et durable de la Fédération au bénéfice de ses licenciés, des associations et des clubs, redonner des moyens vers les ligues et les comités, les clubs et les associations et rénover la gouvernance, amplifier les travaux pour développer des nouvelles ressources et des nouveaux partenariats, l'environnement et l'impact sociétal du handball, la transformation des structures associatives, la simplification, la numérisation. On propose aussi un dispositif qui permettrait aux clubs, avec l'aide de partenaires privés, de lever des revenus d'au minimum 50 euros par licence dès cette saison et, à terme, plus de 100 euros par licence et faire de la FFHB une référence en matière de développement durable."