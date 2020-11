Près de Fécamp. Il produit et vend des sapins de Noël au cœur du pays de Caux

Vous pourrez bien installer un sapin de Noël pour les fêtes de fin d'année. Le gouvernement a autorisé sa vente depuis vendredi 20 novembre. Les fleuristes, grandes surfaces, magasins de bricolage et jardineries peuvent vendre des sapins en extérieur. Une excellente nouvelle pour Pascal Dutot, producteur de sapin près de Fécamp, à Toussaint. Tous les ans, il écoule plusieurs milliers de sapins. Cette saison s'annonce difficile. Les ventes aux grossistes (pour les hôtels ou les restaurants par exemple) sont en très forte baisse. Pascal Dutot compte sur la vente aux collectivités (les Villes de Fécamp et d'Yvetot lui ont notamment passé commande) et sur la vente directe. Par précaution, il n'a coupé que la moitié des sapins qu'il vend habituellement. Nouveauté également cette année, Pascal Dutot s'est mis à la vente par Internet, depuis son site internet, avec commande et retrait sur place ou livraison. La vente débutera samedi 28 novembre. Son exploitation emploie quatre salariés pour la coupe et la vente des sapins.