[Vidéo + photos] Normandie. Des flashmobs pour défendre l'enseignement artistique

"Que la culture vive" était la phrase scandée par les 300 personnes, toutes de noir vêtues, devant l'hôtel de ville de Caen, samedi 21 novembre. Des professeurs de danse et des danseurs se sont mobilisés pour réclamer une reprise de leurs activités et le droit d'enseigner dans une salle de cours. Les professeurs de danse déplorent un manque de considération pour leur métier. "La danse représente le bien-être et l'équilibre, les cours à distance ne peuvent remplacer une vraie activité. Nous respectons les mesures sanitaires, il faut nous faire confiance" insiste Rachel Ladjadj, professeure de danse contemporaine.

[photo]

Une poignée de manifestants s'est aussi mobilisée au Havre, avec le même mot d'ordre et la même chorégraphie noire et silencieuse. À Cherbourg-en-Cotentin, c'est plus largement le monde de la culture qui a défilé dans le centre-ville, dans la matinée, pour demander la réouverture des lieux culturels sous peine de mettre en danger l'enseignement artistique.