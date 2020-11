Cherbourg-en-Cotentin. Confinement : les conseils d'une diététicienne

En mai dernier, une enquête Ifop révélait que 57 % des Français avaient pris du poids à l'issue du premier confinement, au printemps. 2,5 kilos supplémentaires en moyenne. Alors, comment mener une vie confinée sans être tenté par la nourriture environnante ? Floriane Régnier, diététicienne-nutritionniste à Cherbourg, nous donne des conseils très simples à appliquer pour bien vivre ce deuxième confinement, sans se priver : "Idéalement, ce qui est bien, c'est de cuisiner soi-même, comme faire sa pâte à tarte ou sa purée maison. On a aussi plusieurs producteurs locaux qui proposent des paniers, l'occasion de découvrir des produits différents et de nouvelles façons de les cuisiner."

Le plus important, pour elle, c'est de prendre le temps de manger, "pour éviter de revenir constamment vers la cuisine". Si vous avez faim dans l'après-midi, un goûter n'est pas interdit non plus, "ça permet d'arriver plus sereinement au dîner et ça évitera de lutter tout l'après-midi ou de grignoter sans se rendre compte de ce qu'on mange". Une autre astuce : s'hydrater régulièrement, en ayant une bouteille ou une gourde sur son bureau, pour éviter les fringales dans la journée !