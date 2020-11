Cherbourg-en-Cotentin. Cette commerçante passe derrière la caméra pour ses clients

Depuis fin octobre, de nombreux commerces se sont lancés dans la réservation d'articles en ligne et le retrait en magasin, ou "cliquer-retirer". C'est le cas de Sanaa Ghazlane, à la tête du magasin de déco et de mode Porte 15, installé depuis mai dernier rue des Portes à Cherbourg. Elle avait profité du premier confinement pour lancer son site Internet. Elle propose désormais à ses clients un système de "cliquer-retirer" toute la semaine dans son magasin, et même de les livrer à domicile (gratuitement) pour ceux qui habitent loin. Elle a également ajouté une corde à son arc : la vidéo. Les curieux peuvent consulter les articles de sa boutique via une discussion en live, sur Facetime ou Skype. "Je prends rendez-vous avec le/la client(e) qui fait déjà sa sélection sur le site internet, puis on détaille ensemble le produit via une vidéo en face-à-face", explique-t-elle. L'occasion d'observer le produit sous toutes ses coutures : sa matière, sa couleur, ses dimensions… "Ça permet aussi de rendre le shopping plus agréable et plus humain", conclut cette éternelle optimiste.

Sanaa Ghazlane propose aussi des lives Instagram pour garder le lien avec ses clients. Dimanche 15 novembre vers 18 heures, elle avait invité Isabelle Goubert, décoratrice d'intérieur. "J'avais envie d'innover et de leur apporter du conseil. C'était une vraie réussite", se félicite-t-elle.

La commerçante renouvelle l'expérience ce week-end avec Clotilde Boyer, coach professionnelle qui donnera des pistes pour bien vivre le confinement.