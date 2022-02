Pays de Bray. Une voiture et un minibus transportant des jeunes entrent en collision

Une voiture et un minibus se sont percutés jeudi 19 novembre, vers 8 h 30, à La Feuillie, au lieu-dit La Poterie. Le minibus transportait des adolescents de l'association des Amis et parents en situation de handicap mental de Montroty. Trois jeunes (de 16 à 18 ans) ont été transportés à l'hôpital pour traumatisme psychologique. Le conducteur de la voiture (19 ans) et la conductrice du minibus (31 ans), légèrement blessés, ont été transportés au CHU de Rouen.